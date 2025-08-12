先月の津波で被害を受けた三重県鳥羽市の「カキの養殖いかだ」の復旧作業について、三重県が支援することを決めました。 【写真を見る】津波被害の“カキ養殖いかだ” 三重県が復旧支援へ 一見知事「津波の影響はあなどれない」 作業費用4割負担 先月30日、カムチャツカ半島沖で発生した地震で、三重県鳥羽市では、最大40センチの津波を観測し、「カキの養殖いかだ」372台が流されたり、ロープが絡まったりする被害が出ま