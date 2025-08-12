自民党内の「石破おろし」を巡る争いが泥沼化している。石破茂首相の退陣を求める党内の右派は攻勢を強めているが、世間からの視線は冷たい。「ポスト石破」の総裁候補に上がる癖の強い面々や、選挙の敗因に向き合わず内部抗争に明け暮れる自民党への拒否反応が目立つ。両院議員総会ガラガラ2025年7月の参院選で39議席にとどまる大敗となった自民党。裏金問題などの不祥事により石破政権で冷遇された旧安倍派の議員らが中心となり