「エンゼルス−ドジャース」（１１日、アナハイム）ドジャース・山本由伸投手が五回無死一、三塁で、エンゼルス・シャヌエルに死球を与えた。１５４・８キロの速球が左手親指首付近を直撃。敵地のファンからブーイングを浴びせられた。シャヌエルは跳びはねるようにして痛がった後、しばらくその場にしゃがみ込んで、駆けつけたトレーナーらに処置を受けた。その後、歩いて一塁へ向かった。