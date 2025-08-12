【にしたん社長の人生相談お悩みクリニック】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長があなたの悩みに答えます。【相談】大学２年女子です。まわりはもう就活に備えています。面接の練習をしている人もいます。私に面接官の役をやってと言われてそんなことできないと断ってます。私はすごく面接が苦手です。年上の男の人に何か難しいこと聞かれてちゃんと答える自信がありません。