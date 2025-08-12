8月12日午前、長崎市牧島町で倉庫や住宅を焼く火事がありました。 ケガ人はいないということです。 8月12日午前6時25分頃、長崎市牧島町で「倉庫から煙と炎がみえる」と付近の住民から消防に通報がありました。 警察によりますと、この火事で倉庫のほか、近くの住宅の壁なども焼き、現在鎮圧状態となっています。