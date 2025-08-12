「LuckyFes’25」のステージで熱いパフォーマンスを繰り広げる＝LOVE 指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、8月9日から11日の3日間にかけて茨城県・国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス「LuckyFes'25」に初日となる8月9日に出演した。RAINBOW STAGEの会場を大いに盛り上げた。【写真】＝LOVE「LuckyFes'25」ステージの模様“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドル