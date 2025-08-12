名優デンゼル・ワシントン＆巨匠スパイク・リーによる黒澤明の名作『天国と地獄』を再解釈したApple Original Films『天国と地獄 Highest 2 Lowest』が、2025年9月5日よりApple TV+にて独占配信となる。日本国内からも視聴できる。 デンゼル・ワシントンとスパイク・リーはこれにて約20年ぶり5度目のタッグ。映画製作・配給会社A24が黒澤明の名作をリメイクした。 ﻿ 夢と欲望が渦巻く街・ニュー