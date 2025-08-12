◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）岡山学芸館が松商学園（長野）を破って３回戦進出を決めた。初回２死二塁、２年生で４番に座る繁光広翔一塁手が左前適時打を放って先制。３回には１死一、三塁で一塁走者が二盗し、二塁への送球がそれる間に三塁走者が本塁に生還し２点目を追加した。８回１死一、三塁では山田涼三塁手（３年）がスクイズを成功させ、３―０と