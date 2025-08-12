１２日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では、五輪メダリストを母に持つ１９歳女優が初出演した。ＭＣの田村真子アナから「ラヴィット！初登場、ＴＢＳ日曜劇場ラストマンなど、色々なドラマに出演されています」と紹介されたのは、女優の宮下結衣。ロングヘア、白の衣装で「宮下結衣です。よろしくお願いします」とフレッシュな笑顔を見せた。続けて「実は宮下さんのお母様はシンクロナイズドスイミングの