【「学園アイドルマスター」篠澤 広 キャストドール】 8月12日19時より3次受注開始 2026年12月頃より順次発送予定 価格：148,500円（送料別） DOLKは、キャストドール「『学園アイドルマスター』篠澤 広 キャストドール」を通販サイト「DOLKSTATION」にて8月12日19時より3次受注を開始する。価格は148,500円。お届け時期は2026年12月頃