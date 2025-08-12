12日午前11時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。福岡県と佐賀県では、12日夕方にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。また、12日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。対馬海峡に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では、12日昼過ぎから夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降り