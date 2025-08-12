著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。夫が在宅勤務で働ける会社に転職したことにより、移住を前向きに考え始めた、おおえもんさん夫婦。『新築を2年で売って移住した話』第2話をごらんください。 おおえもんさん夫婦は、2年前に一軒家を購入しています。移住するにあたって、この家がいくらくらいで売れるのかは、大問