12日は、お盆休みの旅行先としても人気のハワイを全力で応援する街の話題です。毎年、日本人観光客に人気のハワイ。先週発表された、お盆の航空各社の予約状況では、2025年もハワイ便が好調で先週末も多くの人が出発しました。一方、渋谷駅近くのエスタシオンカフェでは現在、「ハワイアン ロコ フェア」が開催されています。ハンバーガーにガーリックシュリンプ、そしてクラフトビールなど、ハワイのグルメや雰囲気を楽しむことが