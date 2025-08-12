◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦岡山学芸館 3―0 松商学園（2025年8月12日甲子園）2年連続4回目出場の岡山学芸館が松商学園（長野）を破り、2年連続、出場3大会連続となる初戦突破を果たした。県大会の準々決勝から3試合続けて相手左腕を攻略した左打者6人の打線が、松商学園先発左腕の加藤高慎（3年）を序盤にとらえた。敵失で出塁した1番・明楽大瑶（3年）は二盗に失敗したが、1死から中前打の2番・藤原颯太