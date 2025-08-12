乗客乗員520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から12日で40年です。遺族が朝早くから墜落現場の慰霊登山を行っています。現場から、フジテレビ社会部・大内由之記者が中継でお伝えします。事故から40年を迎える中、朝から多くの人が御巣鷹の尾根に上り、改めて空の安全を祈りました。1985年8月12日、羽田発大阪行きの日航ジャンボ機123便が群馬・上野村の御巣鷹の尾根に墜落しました。乗客乗員520人が亡くなり、単独の事故と