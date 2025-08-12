夏の甲子園大会第７日の１２日、第２試合で松商学園（長野）は岡山学芸館（岡山）との初戦に臨んだ。松商学園のアルプス席では、チームを支える花村史温選手（３年）が応援団の一員として声を張り上げ、ナインを鼓舞した。長野大会では背番号「１６」を付けてベンチ入りしていたが、甲子園でプレーすることはできなかった。「悔しかったが、メンバー入りしている時はプレーしやすい環境を作ってもらった」と気持ちを切り替えた