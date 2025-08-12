トランプ関税への警戒感が和らぐ中、連休明けの日経平均株価は、2024年7月につけた史上最高値を更新しました。東京市場は、取引開始直後から買いが買いを呼ぶ展開になっています。平均株価は1000円を超えて上昇しました。相場を押し上げたのは、トランプ関税をめぐる不透明感が薄らいだことです。大統領令の修正で、日本の負担が軽くなる期待が高まり、中国への一部関税を延期する方針も追い風になりました。一方で、急激な上昇ピ