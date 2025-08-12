サンワサプライは8月8日、ビジネス向けリュック（バックパック）の新製品「200-BAGBPFAN1」を発表した。底面に2つの大型ファンを搭載し、風を背中全体に放出して蒸れを防いでくれる。実売価格は18,900円で、すでに販売中。ビジネス向けリュックもファン付きの時代に！25Lの容量を持ち、A4ファイルやノートPCも収納できるビジネスリュック。底面に吸気用の大型ファン2つを搭載し、背中部分に空いた穴に風を送り込む構造を持っており