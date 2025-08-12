12日（火）北陸や東北南部で雨が強まり、土砂災害に警戒が必要です。＜12日（火）の天気＞前線が日本海沿岸から東北南部にのびて、前線上を低気圧が進んでいます。午後は北陸や東北南部を中心に激しい雨が降り、局地的な大雨になるおそれがあります。特に低気圧が近づく北陸能登地方には発達した雨雲がかかり、危険な降り方になる予想です。これまでの大雨ですでに地盤がゆるんでいるため、短い時間の雨でも土砂災害が起こりやすく