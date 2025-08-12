11日、一時、大雨特別警報が発表された熊本県では、安否不明者の捜索が行われています。熊本市の浜戸川近くから中継です。浜戸川では、警察や消防が安否不明となっている男性の捜索を行っていますが、熱中症対策のため捜索は一時中断しています。現場では男性が乗っているバイクが見つかっていて、下流に向かって捜索が続けられています。熊本県によりますと、12日午前9時の時点で、甲佐町と八代市で「心肺停止」の状態であわせて2