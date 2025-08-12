俳優の高知東生（60）が12日、X（旧ツイッター）を更新。第107回全国高校野球選手権大会に出場していた広陵（広島）の野球部員における暴力問題について私見を述べた。高知は「高校野球での暴行事件」と言及。「そもそも運動部は他の楽しみを一切取り上げて、自由を奪ってひたすら練習に集中する、みたいな環境をいまだによしとする風潮があるけど、そんなことするから、弱い者いじめが起きるんだと思う」と推測し、「人間締め上げ