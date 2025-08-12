少雨の影響で、岡山県の旭川水系できょう（12日）から予定されていた第1次取水制限について、旭川水系水利用協議会はダムの貯水率が回復したため、取水制限の実施を見送ることを決めました。 【写真を見る】旭川水系の第一次取水制限は見送りへダムの貯水率が回復したため【岡山】 旭川水系では今年6月以降、雨が少ない状況が続いた影響で、主要ダムの合計貯水率が渇水調整の目安となる50%近くまで低下していました。このため