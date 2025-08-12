徳島の夏の風物詩「阿波おどり」の安全と成功を祈る「奉納阿波おどり」が行われました。色とりどりの踊り子がリズムに合わせて踊ります。８月１１日、開幕した阿波おどり。屋外での演舞は８月１２日が初日で、歴代徳島藩主・蜂須賀家の菩提寺・興源寺では「奉納阿波おどり」が行われました。豪快な男おどりにしなやかな女おどり、約６０人が阿波おどりの安全と成功を祈って踊りを奉納しました。「阿波おどり」は、徳島市内の