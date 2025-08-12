xAIが2025年7月10日に発表したAIモデル「Grok 4」は、独立機関による性能テストでも最高峰の性能を備えていると示された「世界最強AIモデル」とうたわれており、Grokの有料ユーザー向けのみに開放されていました。そんなGrok 4が2025年8月11日から無料ユーザーを含む世界中の全てのユーザー向けに開放されました。Grok 4 is now free for all users worldwide!Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok