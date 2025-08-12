滋賀県庁ではお盆にあわせてほとんどの職員が夏休みをとっています。人気のない庁舎内。滋賀県庁では毎年この時期、省エネ対策や職員がお盆の行事に参加できるようにと夏季集中休暇を設けています。今年は８月１２日から４日間が休みで、前後の土日・祝日を合わせると最大で９連休となります。期間中は必要最小限の職員だけが出勤していて、１２日出勤したのは全体の１４％（２８６人）のみだということです。（出勤した職