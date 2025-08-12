８月１２日午前１１時半ごろ、ＪＲ神戸線の兵庫駅で、線路内に立ち入ってきた人と姫路行きの新快速電車が接触しました。この影響で、午前１１時５０分時点で、ＪＲ神戸線の芦屋〜西明石が運転見合わせとなっています。運転再開は、午後０時半ごろとなる見込みです。