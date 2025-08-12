■これまでのあらすじ幼なじみに裏切られ利用されたことが原因で、ののかは友だちにやさしくされても搾取されるのではないかと相手を疑うようになってしまう。相手の厚意を素直に喜び、相手を信じたいと思うのだができずにいた。そんな中、ののかは親しい友だちふたりからプレゼントをもらうが、相手の下心を想像してしまう。やがて、そんなののかの不安や潔癖さのせいで友だちが離れていく。さらに初めてできた彼氏も自分から離れ