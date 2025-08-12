東海地方はきょう、夕方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。 【写真を見る】東海地方は夕方にかけて激しい雨の所も 最高気温は尾鷲35℃ 名古屋や津32℃予想 愛知・岐阜・三重の天気予報（8/12 昼） 正午前の名古屋市内です。雨は止みましたが、厚い雲に覆われています。名古屋では午前11時前に気温が30℃を超え、この時間も蒸し暑さが続いています。 きょうは午後も岐阜県を中心に雨が降るでしょう。最高気温は尾鷲で35℃