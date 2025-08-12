ソフトバンクは、2025年8月16日と17日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット106（コミケ106）」で、来場者が快適に通信サービスを利用できるよう大規模な電波対策を行うと8月12日に発表しました。5Gのスタンドアローン（SA）方式の利用環境整備やSub6（3.9GHz帯）の増強、移動基地局車の配備に加え、衛星通信サービス「Starlink Business」を活用したWi-Fi環境の整備などを実施します。【その他の画像・さらに詳