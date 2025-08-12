大阪府寝屋川市は12日、個人宅やマンションを活用した「特区民泊」事業に市民から懸念の声が上がっているとして、離脱すると表明した。国家戦略特区のエリアから外すよう、7日付で大阪府に申立書を提出した。市内では、2019年度に2件の特区民泊が認定されている。市は住民の満足度を優先する構想とは方向性が異なると主張。広瀬慶輔市長は「今の寝屋川市には、特区民泊は不要だ」とのコメントを出した。市によると、認定が増