今後の雨の予想と台風11号の情報について、及川藍気象予報士の解説です。きょうも前線の影響で大気の状態が不安定となっています。日本海側には活発な雨雲が見られ、こうした雨雲が北陸にかかり始めています。この後、日本海側にこうした発達した雨雲がかかりやすく、北陸から九州北部にかけて、局地的に激しい雨が降りそうです。あす朝にかけて北陸・東海では多いところで100ミリの雨が降る予想です。今夜以降は一旦まとまった雨