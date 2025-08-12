タレントの藤本美貴が11日、自身のインスタグラムを更新し、長男の“大好きなアーティスト”のライブに、息子と夫婦で参戦したことを報告。「なんか幸せな時間でした」と綴っている。【写真】家族3人で趣味楽しむって素敵！藤本美貴＆庄司智春、長男の3ショット投稿で藤本は「息子と3人で Creepy Nutsのライブに行ってきました」と報告し、会場近くで夫、庄司と長男と撮影した３ショットを公開。「息子の好きなアーティスト