これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在【土砂災害警戒情報】が、村上市と佐渡市に発表されています。また、大雨警報が新潟市・村上市・関川村・新発田市・胎内市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市に発表されています。このほか、広い範囲に大雨・洪水注意報、県内全域にカミナリ注意報が出ています。 ◆12日(火)これからの天気 県内は断続的に雨が降るでしょう。所々で雷雨や激しい雨がありそうです。土砂災害に厳重に警