アイドルグループ「AKB48」の元メンバーとその家族に対し、「虐殺するから楽しみにしとけや」などと殺害予告をしたとして、26歳の男が逮捕されました。【写真を見る】「虐殺するから楽しみにしとけや」AKB48元メンバー村山彩希さんと家族に殺害予告かファンとみられる26歳男を逮捕警視庁脅迫の疑いで逮捕されたのは、大阪市の無職・村田裕一朗容疑者（26）です。村田容疑者は今月3日、「AKB48」の元メンバー村山彩希さんとその