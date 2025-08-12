26『毎日雑学』を読む■「お名前様を頂戴できますか？」もらえるものは何？電話や受付などで「お名前様を頂戴できますか？」と聞かれた経験はありませんか？これには２つの間違いが含まれています。まず、「お名前様」ですが、人格がないものに「様」をつけるのは間違いです。「お名前って誰？」ということになります。２つ目の間違いは「頂戴」です。基本的には「モノ」に対して使う言葉なので、「名前」「住所」「電話番号」など