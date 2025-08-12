１２日未明、中区にある会社の敷地内に止められているタクシー４台が燃える火事がありました。 橋本 理香子記者「燃えたとみられるタクシーがあちらにあるんですが、フロントの部分が茶色く焦げてしまっています」 午前０時１５分ごろ、中区南吉島にあるタクシー会社の敷地内で「車が燃えている」と付近の住民から１１９番通報がありました。 近所の男性「燃えていた。タイヤのあたりが燃えていた。でも屋根