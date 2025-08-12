９日からの大雨によって依然として一部の交通に影響が出ています。また１２日夕方にかけて土砂災害に十分注意してください。 広島市など県西部に出されていた大雨警報ですが、１２日午前９時すぎ解除となりました。 降り始めからの雨は広島市中区で２２９．５ｍｍ、廿日市津田で２２５．５ｍｍなど２００ｍｍを超える地点もありました。（１２日午前１０時時点） 県内の在来線では山陽本線などで運休や遅れが発生しています。ま