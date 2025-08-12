15歳以下の女子ソフトボールワールドカップで優勝した2人の中学生が、塩田知事を表敬訪問しました。 塩田知事を表敬訪問したのは、東串良中学校3年の永田 藍投手と、城西中学校2年の中村 咲耶投手です。2人は、6月27日から7月5日までイタリアで開かれていた、第2回女子U15ソフトボールワールドカップの日本代表に選ばれました。大会では、アメリカやプエルトリコなどを破って優勝。ワールドカップ