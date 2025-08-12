タレント武井壮（52）が12日、X（旧ツイッター）を更新。スポーツ界における暴行やいじめ問題に言及し、思いをつづった。第107回全国高校野球選手権大会に出場していた広陵（広島）の野球部員における暴力事案が発覚し、世間を騒がせる中、武井は「スポーツやってるのにいじめだの、仲間や後輩に暴行したり、後輩こき使ったりしてる人達に言いだいんだけどさ」と切り出し、「本当にこれ以上なくダサいよ何目指してスポーツやって