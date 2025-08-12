シダー [東証Ｓ] が8月12日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比44.5％減の1.4億円に落ち込んだが、4-9月期(上期)計画の1.9億円に対する進捗率は73.6％に達し、5年平均の42.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.8％→4.4％に悪化した。 株探ニュース