◆米大リーグアストロズ７―６レッドソックス（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１１日（日本時間１２日）、敵地のアストロズ戦、ベンチスタートだったが７回に代打で登場し、右翼線にタイムリー二塁打を放ち、代走と交代しベンチに下がった。打率は２割５分８厘となった。４点ビハインドの７回２死二塁だった。吉田は右腕ネリスのカウント１―２からの低めのスプリット