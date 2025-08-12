◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場）＝８月１２日、函館競馬場ハヤテノフクノスケ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父ウインバリアシオン）は函館記念で２着。前回は入厩期間も短かったが、今回は先月末からしっかりと乗り込んでいる。先週は新馬以来のコンビとなる横山和生騎手＝美浦・フリー＝が追い切りに騎乗し、感触を確かめた。「この前より乗った感じは悪くない。古馬になってからしっかりしていると思う