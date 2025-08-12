ボーフム三好康児、ブラックバーン移籍へ労働許可証の問題が浮上しているドイツ2部ボーフムの元日本代表MF三好康児はイングランド2部ブラックバーンへの移籍の噂が浮上している。しかし、労働許可証の問題が“障壁”となり、実現しない可能性が伝えられている。英メディア「ランカシャー・テレグラフ」は「三好康児の獲得に大きな打撃」と報じた。イングランドのバーミンガム・シティでプレー経験を持つ三好は昨夏にドイツ1部