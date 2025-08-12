◆米大リーグロイヤルズ７―４ナショナルズ（１１日・米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ナショナルズの小笠原慎之介投手が１１日（日本時間１２日）、敵地のロイヤルズ戦、４―６の８回１死一、二塁から登板し２／３回を無安打無失点。２試合ぶりの無失点リリーフで防御率は６・４３となった。メジャーで初めて走者を置いた場面でリリーフ。１死一、二塁で先頭打者に四球を出すと続くヤストレムスキーに