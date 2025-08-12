北陸地方では広い範囲で大雨となり、令和6年能登半島地震の影響により、能登地方を中心に土砂災害の危険度が高まっている所があります。この後も日中いっぱい雨の降り方が断続的に強まるでしょう。低地の浸水やアンダーパスの冠水等には十分注意して下さい。夜以降は雨の降り方は徐々に弱まりピークは過ぎていきますが、13日にかけて土砂災害には厳重に警戒し、この後も安全な場所で過ごすようにして下さい。能登を中心に13日にか