オープンワーク [東証Ｇ] が8月12日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比77.0％増の8.3億円に拡大し、通期計画の11.2億円に対する進捗率は74.2％に達し、さらに前年同期の45.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比47.9％減の2.9億円に落ち込む計算になる。 直