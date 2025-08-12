女優の瀬戸朝香がレアな親子ショットを披露した。１２日に更新したインスタグラムで「夏休み帰国した子供達との時間…一緒にいる期間は目一杯楽しむ！今、一番大切なことなのであーる」と家族で過ごしていると投稿。「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」「＃夏休み＃旅行＃久米島＃ビーチ＃海＃親子」とつづり、子どもたちとの３ショットをアップした。長男は瀬戸を上回る高身長で、フォロワーから「素敵な親子」「カッコい