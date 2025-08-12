ＦＣＥ [東証Ｓ] が8月12日昼(12:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比28.7％増の9.4億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の9.1億円→9.2億円(前期は7億円)に1.1％上方修正し、増益率が29.6％増→31.0％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連