こんにちは市役所さん「どうなる？中学校の部活動」より 岡山県の津山市教育委員会が、今後の中学校の部活のあり方について疑問に答える動画の配信を始めました。 津山市では2026年度から学校での部活動について、休日は原則行わないことや朝練習は完全に廃止すること、各学校ごとに部の数を減らすなどを決めました。地域移行も進めています。 子どもたちや保護者、地域住民から疑問が寄せられたため、津山市は