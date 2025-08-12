夏の甲子園大会第７日、第２試合の岡山学芸館（岡山）のアルプス席では、「学生コーチ」を務める畑慎平さん（３年）がメガホンを打ち鳴らし、スタンドから熱い声援を送った。畑さんは京都府京丹後市出身で、小学４年から野球を始め、「甲子園に出場したい」と同校に進学した。しかし、中学２年の時に痛めた腰が完治することはなく、練習に参加できない日が続いた。「このままだと何も残せない。チームのために力を使いたい」